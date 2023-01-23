Лучше купить тур в январе: куда поехать летом в отпуск за границу и сколько это будет стоить

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Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

По словам турагента Дмитрия Мира, уже сегодня многие граждане приобретают туры в знакомые всем курортные регионы.

— Как известно, Турция — наша дача, и она же стоит первой в списке стран, которые россияне выбирают для отдыха летом и в межсезонье. Как раз сейчас лучше всего бронировать номера и покупать билеты, так как в посленовогодний период туристический ажиотаж спадает, — пояснил эксперт.

А лето, что удивительно, является весьма благоприятным периодом с точки зрения бюджетности поездок, отметил турагент. Так как в некоторых курортных странах в это время температура достигает максимальных показателей, что заставляет туристов отказываться от отдыха в этих местах.

— Сейчас цены вполне доступные, и недельный отдых в турецкой Алании или Сиде можно приобрести всего за 35 600 рублей. В стоимость входят все опции — от перелета до комфортного проживания, — рассказал Мир.

А за недельный отдых в египетской Хургаде или Шарм-эш-Шейхе, по словам турагента, нужно будет заплатить не более 50 000 рублей, если купить путевку уже в январе.

Чуть дороже обойдется отдых на острове Маргарита в Венесуэле.

— За 11 ночей в комфортном отеле с прекрасными видами вы заплатите 101 744 рубля за одного человека. Это тоже весьма выгодная цена, — считает специалист.

Среди остальных направлений, которые продолжают привлекать российских граждан, эксперт отметил страны СНГ и Эмираты. При этом Мир подчеркнул, что массовый туризм предполагает сегодня посещение Турции, Кубы, Венесуэлы и Мальдив.

— Летом восточные и азиатские страны останутся в тренде. Это Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Индия и Вьетнам, — перечислил турагент.

Не спадет спрос на Лаос, Индонезию, Грузию, Армению и Азербайджан. Более того, посредством транзитных рейсов путешественники из РФ смогут посетить Кипр, Сейшелы, Танзанию, Руанду, Намибию, Кению, ЮАР, Аргентину, Маврикий, Чили и Перу, добавил Мир.

Эксперт уточнил, что сейчас цены на перелет в эти мировые курорты и на проживание там стабильны, но неизвестно, насколько они изменятся ближе к весне.