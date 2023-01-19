Самое время бронировать: эксперт назвал лучшие направления для отпуска летом в России

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Лето — период, когда многие уходят в отпуск. Однако чтобы отдых не влетел в копеечку, стоит позаботиться о нем уже сейчас. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина рассказал «Вечерней Москве» о самых популярных направлениях для путешествия внутри страны, во сколько обойдется там отдых, а также как сэкономить на путевках.

Популярные направления

В теплое время года, по словам собеседника «ВМ», россияне предпочитают отдых у побережья. Самыми популярными направлениями внутри страны, учитывая прошлогодний опыт, будут:

Сочи;

Минеральные Воды;

Кисловодск;

пляжи Каспийского моря в Дагестане;

Эльбрус;

Ингушские сторожевые башни;

озера Архыза;

Кубань;

республики Северного Кавказа.

— По инфраструктуре, уровню сервиса Сочи, пожалуй, занимает лидирующее место среди остальных черноморских курортов. Вслед за ним я бы поставил остальные южные регионы. Все они стали лидерами в минувшем сезоне по числу туристов в России, — подчеркнул Барзыкин.

Возможные лидеры этого года

В предстоящем сезоне, по мнению эксперта, эти регионы тоже станут лидерами. Но им составляют конкуренцию другие туристические точки.

— Нисколько не отстает от юга страны его самая западная часть. Речь идет о Калининградской области. Пляжи Зеленоградска, Янтарного, Куршская коса, Светлогорск — все эти места тоже полюбились нашими туристами. И жители материка просто обожают посещать эти места, — считает специалист.

В числе лидеров оказались также:

Казань;

Карельский перешеек;

Алтай;

озеро Байкал;

Астрахань;

Москва;

Санкт-Петербург.

К сожалению, все меньше спроса на курорты Крымского полуострова, отметил Барзыкин.

Вопрос экономии

По мнению специалиста, если покупать турпакеты уже зимой, будет шанс сэкономить.

— Поэтому именно сейчас прекрасное время бронировать отели, покупать билеты, определяться с направлениями, — подчеркнул Барзыкин.

Эксперт также отметил, что в связи с уменьшением турпотока извне растет спрос среди россиян к речным круизам, которые начинают сезон с 1 мая:

— Это очень выгодный и экономный вариант путешествия. В среднем за 20 тысяч рублей, вы посетите несколько населенных городов. В сумму стоит проживание, питание и путешествие.

Также Ростуризм запустил программу «Национальные маршруты» в рамках которых россияне уже с 1 мая смогут отправиться в 25 населенных пунктов, где есть уникальные заповедники, курортные зоны, пляжи, озера и значимые объекты, охраняемые ЮНЕСКО:

— Я испытал этот маршрут на себе. Стоимость такого тура варьируется от 12 до 65 тысяч рублей. В разработке находятся еще 24 маршрута, а задача — к 2030 году довести их число до 100. Сейчас это пять направлений: «Кузбасс», «Сибирские каникулы», «Жигулевские выходные», «Здесь начинается день» и «Государева дорога».

Такое путешествие станет незабываемым и позволит изучить самые таинственные и живописные точки России, заключил Барзыкин.