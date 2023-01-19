Самое время бронировать: эксперт назвал лучшие направления для отпуска летом в России
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Лето — период, когда многие уходят в отпуск. Однако чтобы отдых не влетел в копеечку, стоит позаботиться о нем уже сейчас. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина рассказал «Вечерней Москве» о самых популярных направлениях для путешествия внутри страны, во сколько обойдется там отдых, а также как сэкономить на путевках.
Популярные направления
В теплое время года, по словам собеседника «ВМ», россияне предпочитают отдых у побережья. Самыми популярными направлениями внутри страны, учитывая прошлогодний опыт, будут:
- Сочи;
- Минеральные Воды;
- Кисловодск;
- пляжи Каспийского моря в Дагестане;
- Эльбрус;
- Ингушские сторожевые башни;
- озера Архыза;
- Кубань;
- республики Северного Кавказа.
— По инфраструктуре, уровню сервиса Сочи, пожалуй, занимает лидирующее место среди остальных черноморских курортов. Вслед за ним я бы поставил остальные южные регионы. Все они стали лидерами в минувшем сезоне по числу туристов в России, — подчеркнул Барзыкин.
Возможные лидеры этого года
В предстоящем сезоне, по мнению эксперта, эти регионы тоже станут лидерами. Но им составляют конкуренцию другие туристические точки.
— Нисколько не отстает от юга страны его самая западная часть. Речь идет о Калининградской области. Пляжи Зеленоградска, Янтарного, Куршская коса, Светлогорск — все эти места тоже полюбились нашими туристами. И жители материка просто обожают посещать эти места, — считает специалист.
В числе лидеров оказались также:
- Казань;
- Карельский перешеек;
- Алтай;
- озеро Байкал;
- Астрахань;
- Москва;
- Санкт-Петербург.
К сожалению, все меньше спроса на курорты Крымского полуострова, отметил Барзыкин.
Вопрос экономии
По мнению специалиста, если покупать турпакеты уже зимой, будет шанс сэкономить.
— Поэтому именно сейчас прекрасное время бронировать отели, покупать билеты, определяться с направлениями, — подчеркнул Барзыкин.
Эксперт также отметил, что в связи с уменьшением турпотока извне растет спрос среди россиян к речным круизам, которые начинают сезон с 1 мая:
— Это очень выгодный и экономный вариант путешествия. В среднем за 20 тысяч рублей, вы посетите несколько населенных городов. В сумму стоит проживание, питание и путешествие.
Также Ростуризм запустил программу «Национальные маршруты» в рамках которых россияне уже с 1 мая смогут отправиться в 25 населенных пунктов, где есть уникальные заповедники, курортные зоны, пляжи, озера и значимые объекты, охраняемые ЮНЕСКО:
— Я испытал этот маршрут на себе. Стоимость такого тура варьируется от 12 до 65 тысяч рублей. В разработке находятся еще 24 маршрута, а задача — к 2030 году довести их число до 100. Сейчас это пять направлений: «Кузбасс», «Сибирские каникулы», «Жигулевские выходные», «Здесь начинается день» и «Государева дорога».
Такое путешествие станет незабываемым и позволит изучить самые таинственные и живописные точки России, заключил Барзыкин.