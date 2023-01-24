Депутат Госдумы Москвичев разъяснил предложенные поправки о проезде через границу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Предложение о бронировании даты и времени пересечения границы на машине будет касаться только грузовиков. Об этом во вторник, 24 января, заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

— Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 километров. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них (водителей) есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему, — отметил он.

Информационная система для данной инициативы уже готова, подчеркнул парламентарий. Однако она сможет заработать только после введения соответствующего закона, сообщает РБК.

Напомним, что Москвичев предложил внести поправки в правила проезда автомобилей через границу России, в рамках которых водителям для этого потребуется резервировать время. Согласно тексту документа, новые правила коснутся всех пользователей автомобильных дорог, в том числе перевозчиков, иностранных и российских граждан. Для пересечения границы им потребуется зарезервировать дату и время.