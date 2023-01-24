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Лукашенко заявил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Александр Афонин
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Лукашенко заявил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
Фото: Администрация президента РФ

Украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигались на Украину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 24 января.

— Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно, — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что страны Запада в свою очередь не отказывались от своих планов касательно Белоруссии. В связи с этим, при необходимости Минск даст жесткий ответ, цитирует Лукашенко агентство «Белта».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск имеют общую позицию в вопросе специальной военной операции на территории Украины. По его словам, она заключается целях, которых необходимо добиваться для безопасности обеих государств.

Белоруссия Украина Александр Лукашенко
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