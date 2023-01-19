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Лавров: Москва и Минск имеют единую позицию по вопросу целей спецоперации

Полина Долганова
В мире
Лавров: Москва и Минск имеют единую позицию по вопросу целей спецоперации
Фото: МИД РФ

Российская и белорусская стороны имеют общую позицию в вопросе целей специальной военной операции на территории Украины. Об этом по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы, — цитирует главу дипломатического ведомства ТАСС.

16 января в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Как сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии, основная задача учений заключается в повышении оперативной совместимости при выполнении боевых задач. В процессе маневров войска отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование неба вдоль границы государства и авиационную поддержку группировок армии. Учения будут проходить до 1 февраля 2023 года.

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 10 октября прошлого года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск.

Белоруссия Сергей Лавров Александр Лукашенко Спецоперации Россия
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