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Онищенко рассказал, какие штаммы коронавируса доминируют в России

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко рассказал, какие штаммы коронавируса доминируют в России
Фото: АГН Москва

В прошлом году в мире чаще всего выявляли штамм коронавируса «омикрон», сегодня в России преобладают два его подвида — BA.4 и BA.5. Об этом сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Если говорить про нашу страну, то, в данном случае, наша изоляция идет нам на пользу. В нашей стране преобладает BA.4 и BA.5, эти два подвида, — рассказал Онищенко в комментарии НСН.

Он добавил, что маловероятно появление нового, более агрессивного штамма коронавирусной инфекции.

До этого врач Евгений Тимаков рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса. По его словам, это может произойти в ближайшие пару лет. Он добавил, что цикл полной адаптации к вирусу занимает 4-5 лет, передает argumenti.ru.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Геннадий Онищенко Коронавирус Штамм «омикрон»
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