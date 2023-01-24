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Двое мужчин отобрали у прохожего деньги и телефон в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Двое мужчин отобрали у прохожего деньги и телефон в центре столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Москва, Татарская улица Карта всех событий

В районе Замоскворечье двое гостей столицы напали на прохожего и отобрали у него деньги и ценности. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 24 января.

По его словам, преступление произошло на Татарской улице. Двое злоумышленников напали на мужчину и повалили его на землю. Затем преступники вытащили у него из карманов кошелек, деньги и мобильный телефон. Неравнодушный прохожий пытался остановить грабителей, но безрезультатно. Ущерб составил 34 тысячи рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных мероприятий на Новокузнецкой улице были задержаны два подозреваемых. Ими оказались двое гостей столицы в возрасте 28 и 30 лет. У них обнаружили и изъяли украденные предметы.

Злоумышленников заключили под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Другая пара злоумышленников напала на прохожего на 2-й Фрунзенской улице. Грабители отвлекли гражданина, и пока тот указывал мужчинам дорогу, забрали у него телефон.

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