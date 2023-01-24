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Полиция задержала мужчину, устроившего оружейный склад в подмосковной квартире

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала мужчину, устроившего оружейный склад в подмосковной квартире
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, Шатура, Советская улица Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил в своей квартире нелегальный оружейный склад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 24 января.

По ее словам, злоумышленника 1977 года рождения сотрудники полиции обнаружили и задержали в результате оперативно-розыскных действий. В квартире мужчины, расположенной в Шатуре на Советской улице, нашли автоматическое огнестрельное оружие и пистолеты, а также более 100 патронов к ним.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого злоумышленника, который нелегально хранил дома оружие, полицейские задержали на северо-востоке столицы. В своем жилище 61-летний мужчина хранил пистолеты, в том числе и автоматические, а также более 200 патронов к ним.

Подмосковье Оружие Московская область МВД Уголовные дела
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