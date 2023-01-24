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Приметы и советы

Дом по программе реновации возводят на Байкальской улице

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации возводят на Байкальской улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Байкальская улица, 28 Карта всех событий

На востоке столице согласовали проект строительства дома для участников программы реновации. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В каждой квартире предусмотрена полная внутренняя отделка согласно постановлению правительства Москвы от 8 августа 2017 года № 516-ПП... Таким образом, переезд для новоселов пройдет максимально комфортно, а людям не потребуется выполнять дополнительные отделочные работы самостоятельно, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в квартирах специалисты поклеят обои, уложат ламинат, выполнят облицовку плиткой, а также установят сантехнику, осветительные приборы и кухонные плиты. Сам дом будет расположен по адресу Байкальская улица, владение 28, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации жилья в столичном районе Перово возводят и проектируют сразу 13 жилых домов. Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что с момента старта программы реновации в районе уже ввели в эксплуатацию четыре дома, жилая площадь которых составляет 38,8 тысячи квадратных метров.

Строительство Недвижимость Жилье Москва Реновация
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