Более 10 домов по реновации строят и проектируют в районе Перово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

В рамках программы реновации жилья в столичном районе Перово возводят и проектируют сразу 13 жилых домов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся восемь объектов, их жилая площадь составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще пять объектов площадью 77,8 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования, — заявил он.

По словам Загрутдинова, с момента старта программы реновации в районе уже ввели в эксплуатацию четыре дома, жилая площадь которых составляет 38,8 тысячи квадратных метров, передает Информационный центр правительства Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Люблино возведут дом в рамках программы реновации. Специалисты в ходе работ выполнят полную отделку квартир, а также установят сантехнику и кухонные плиты. В доме 60 квартир будут однокомнатными, 110 — двухкомнатными и 50 — трехкомнатными.

Также стало известно о появлении новостройки в рамках программы реновации в Бутырском районе. Новый жилой объект рассчитан на 182 квартиры: 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные, 24 трехкомнатные. Он расположен по адресу улица Яблочкова, земельный участок № 26а.