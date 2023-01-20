Новый дом по реновации появится в Бутырском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, улица Яблочкова, 26к1 Карта всех событий

В столичном районе Бутырский строится дом в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, строители приступили к работам по разработке котлована. Новостройку возводят на месте двух снесенных старых домов, жители которых переехали в современный корпус на улице Фонвизина (дом 7а), — отметил Загрутдинов.

Новый жилой объект рассчитан на 182 квартиры: 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные, 24 трехкомнатные. Он расположен по адресу улица Яблочкова, земельный участок № 26а.

Планируется, что здание введут в эксплуатацию в 2025 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в Бутырском районе ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В здании площадью пять тысяч квадратных метров построили бассейн, а также игровой и тренажерный залы.

Также стало известно о строительстве еще одной новостройки по программе реновации в Старом Крюкове. Она рассчитана на 323 квартиры: 70 однокомнатных, 184 двухкомнатные и 69 трехкомнатных.