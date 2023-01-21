Дом по реновации построят в Люблине

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Краснодарская улица, 8 Карта всех событий

В столичном районе Люблино возведут дом в рамках программы реновации. Об этом в субботу, 21 января, заявила председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— В доме 60 квартир будут однокомнатными, 110 — двухкомнатными и 50 — трехкомнатными. В каждой из них обустроят остекленную лоджию. Несколько квартир приспособят для маломобильных людей, — отметила она.

Специалисты в ходе работ выполнят полную отделку квартир, а также установят сантехнику и кухонные плиты. Дом расположен по адресу улица Краснодарская, владение 8, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении новостройки в рамках программы реновации в Бутырском районе. Новый жилой объект рассчитан на 182 квартиры: 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные, 24 трехкомнатные. Он расположен по адресу улица Яблочкова, земельный участок № 26а.

Кроме того, еще одну новостройку по программе реновации возведут в Старом Крюкове. Она рассчитана на 323 квартиры.