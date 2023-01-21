Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом по реновации построят в Люблине

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построят в Люблине
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Краснодарская улица, 8 Карта всех событий

В столичном районе Люблино возведут дом в рамках программы реновации. Об этом в субботу, 21 января, заявила председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— В доме 60 квартир будут однокомнатными, 110 — двухкомнатными и 50 — трехкомнатными. В каждой из них обустроят остекленную лоджию. Несколько квартир приспособят для маломобильных людей, — отметила она.

Специалисты в ходе работ выполнят полную отделку квартир, а также установят сантехнику и кухонные плиты. Дом расположен по адресу улица Краснодарская, владение 8, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении новостройки в рамках программы реновации в Бутырском районе. Новый жилой объект рассчитан на 182 квартиры: 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные, 24 трехкомнатные. Он расположен по адресу улица Яблочкова, земельный участок № 26а.

Кроме того, еще одну новостройку по программе реновации возведут в Старом Крюкове. Она рассчитана на 323 квартиры.

Строительство Недвижимость Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте