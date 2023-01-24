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Экскурсии и мастер-классы для студентов колледжей пройдут в центрах московского долголетия

Араз Салехов
Город
Экскурсии и мастер-классы для студентов колледжей пройдут в центрах московского долголетия
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В период с 25 января по 8 февраля в центрах московского долголетия пройдут образовательные экскурсии и викторины для студентов колледжей. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В прошлом году в рамках проекта «Разговоры о важном» в центрах московского долголетия мы приняли более 10 тысяч школьников. В этом году мы решили провести образовательные экскурсии для студентов колледжей по инициативе участников наших клубов долголетия, — рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

По ее словам, активисты готовятся к мероприятию, продумывая каждую деталь до мелочей. Для участников московского долголетия данный проект важен, поскольку они видят желание молодежи учиться новому и перенимать жизненный опыт старшего поколения. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в День российского студенчества вход на смотровую площадку Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке будет бесплатным. Чтобы бесплатно посетить данные локации, необходимо предоставить студенческий билет.

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