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Более 1,5 тысячи семей получили квартиры по реновации в ЗАО в прошлом году

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 1,5 тысячи семей получили квартиры по реновации в ЗАО в прошлом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 1,5 тысячи семей получили квартиры в прошло году в рамках программы реновации в ЗАО. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 24 января.

— Первые договоры по программе реновации на западе столицы заключили в апреле 2018 года. С того момента правообладателями нового жилья в округе стали более 4,1 тысячи семей. В прошлом году Департамент городского имущества заключил свыше 1,5 тысячи договоров, — рассказал он.

В районе Очаково-Матвеевское новоселье отпраздновали 689 семей, в Филях-Давыдкове — 353, а в Филевском Парке — 234.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, по завершении первого этапа программы новые квартиры в ЗАО получат более 25 тысяч горожан. В настоящее время данный этап выполнен на 50 процентов, еще 65 старых жилых домов предстоит расселить, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Измайлово подходит к концу первый этап программы реновации, там передали под заселение третью новостройку. Всего обладателями новых квартир станут 656 семей.

Жилье Реновация Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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