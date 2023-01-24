Вторую новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в Рязанском районе

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Паперника, дом 12а Карта всех событий

На улице Паперника ввели в эксплуатацию второй жилой дом, построенный в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Одна из особенностей новостройки — хорошая транспортная доступность. Поблизости расположены станции метро «Рязанский проспект» и «Окская», также неподалеку находятся железнодорожная платформа Вешняки и выезды на Рязанский проспект и Северо-Восточную хорду, — сказал он.

В здании обустроили 124 квартиры: 21 однокомнатную, 82 двухкомнатные и 21 трехкомнатные. Всего в Рязанском районе планируется расселение 72 домов в рамках программы реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на востоке столице согласовали проект строительства дома для участников программы реновации. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в квартирах поклеят обои, уложат ламинат, выполнят облицовку плиткой, а также установят сантехнику, осветительные приборы и кухонные плиты.