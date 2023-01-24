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Три подземные парковки выставили на торги в районе Некрасовка

Александр Афонин
Город
Три подземные парковки выставили на торги в районе Некрасовка
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Рождественская улица Карта всех событий

Город выставил на торги три здания под подземные парковки в столичном районе Некрасовка, их общая площадь составила 16,2 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В районе Некрасовка на городские торги выставлено три здания с земельными участками площадью 2, 12 и 36 соток. Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а наземные площади можно приспособить под иную коммерческую деятельность, — сказал он.

Здания расположились на улице Рождественской. Рядом с ними находятся многоквартирные жилые дома и общественные учреждения.

Заявочная кампания для участия в аукционе продлится до 31 января. Торги состоятся 9 февраля на электронной площадке «Росэлторг», в них смогут принять участие физические и юридические лица, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что город выставил на торги участок бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное, где планируется реализация программы комплексного развития территорий. Площадь выставленного лота составила 7,76 гектара.

Район Некрасовка Парковки
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