Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участок бывшей промзоны в районе Отрадное выставили на торги

Александр Афонин
Город
Участок бывшей промзоны в районе Отрадное выставили на торги
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Город выставил на торги участок бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное, где планируется реализация программы комплексного развития территорий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— На нем можно возвести почти 176 тысяч квадратных метров объектов производственного и общественно-делового назначения. Среди них многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее шести тысяч квадратных метров, — сказал он.

Площадь выставленного участка составила 7,76 гектара. Заявочная компания для участия в торгах продлится до 2 февраля. Сам аукцион пройдет 14 февраля. С более подробной информацией о событии можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что столица выставила на торги право реорганизации участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт», которая расположена на севере города. Победитель аукциона сможет построить объекты общей площадью более 81 тысячи квадратных метров.

торг Москва Промышленность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте