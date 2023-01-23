Участок бывшей промзоны в районе Отрадное выставили на торги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Город выставил на торги участок бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное, где планируется реализация программы комплексного развития территорий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— На нем можно возвести почти 176 тысяч квадратных метров объектов производственного и общественно-делового назначения. Среди них многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее шести тысяч квадратных метров, — сказал он.

Площадь выставленного участка составила 7,76 гектара. Заявочная компания для участия в торгах продлится до 2 февраля. Сам аукцион пройдет 14 февраля. С более подробной информацией о событии можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что столица выставила на торги право реорганизации участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт», которая расположена на севере города. Победитель аукциона сможет построить объекты общей площадью более 81 тысячи квадратных метров.