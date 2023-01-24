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Новостройку по реновации возведут на неэффективно используемом участке в СЗАО

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации возведут на неэффективно используемом участке в СЗАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

На неэффективно используемом участке на проспекте Маршала Жукова построят жилье по программе реновации площадью 4,3 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В районе Хорошево-Мневники предусмотрено вовлечение в программу реновации территории площадью 1,72 гектара. Участок располагается по адресу проспект Маршала Жукова, владения 4, 6. Объем построенного здесь жилья позволит переселить более 1,5 тысячи жителей, — рассказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что, помимо современного жилья, на территории появится участковый пункт полиции. Реализация проекта создаст в городе около 100 новых рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении новостройки в рамках программы реновации в Бутырском районе. Новый жилой объект рассчитан на 182 квартиры: 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные, 24 трехкомнатные. Он расположен по адресу улица Яблочкова, земельный участок № 26а.

Район Хорошево-Мневники Строительство Жилье Реновация
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