Врач Малиновская перечислила болезни, угрожающие Садальскому

Фото: YouTube / Стас Садальский

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться Станислав Садальский из-за его повышенной тревожности.

Эксперт пояснила, что постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — начиная с кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости. Повышается риск аутоиммунных заболеваний, например, псориаза. У некоторых пациентов может возникнуть рассеянный склероз.

Светлана Малиновская уточнила, что на расстоянии сложно точно поставить диагноз актеру. Но если дело в стрессе, то стоит пройти полную проверку организма.

— В любом случае я уверена, что рядом с актером профессиональные врачи — они мигом поставят его на ноги! — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Ранее стало известно, что актер Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу с кровотечением. В социальных сетях он написал, что грешит на переживания, смерть друзей и стресс.