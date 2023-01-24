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«Кровотечение не остановили»: Садальского госпитализировали в Москве

Юлия Курганова
Общество
«Кровотечение не остановили»: Садальского госпитализировали в Москве
Фото: Youtube / Стас Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в столичную больницу. Об этом он сообщил во вторник ночью, 24 января.

— Ночью на скорой помощи забрали в Боткинскую больницу. Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты. Пока кровотечение не остановили, — написал он в Telegram-канале.

Актер добавил, что должен в среду, 25 января, лететь в Мурманск. Он попросил поклонников пожелать ему удачи.

В декабре прошлого года актриса Лариса Удовиченко сломала позвоночник, в результате чего перенесла серьезную операцию. Впервые после полученной травмы знаменитость вышла на связь и сообщила, что чувствует себя прекрасно.

Информация о госпитализации Удовиченко появилась 18 января. По данным регионального отделения организатора спектаклей с ее участием, актрису экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Народную артистку временно заменит другая актриса.

Позже ее друг и коллега Эвклид Кюрдзидис рассказал, что каждый день связывается с Удовиченко и узнает о ее самочувствии. По его словам, операция на позвоночнике прошла успешно. На данный момент артистка находится дома и проходит курс реабилитации.

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