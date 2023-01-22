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«Все хорошо»: актриса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника

Александр Афонин
Общество
«Все хорошо»: актриса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В декабре прошлого года актриса Лариса Удовиченко сломала позвоночник, в результате чего перенесла серьезную операцию. Впервые после полученной травмы знаменитость вышла на связь и сообщила, что чувствует себя прекрасно.

— Все хорошо. Прекрасно себя чувствую, — сказала она в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Информация о госпитализации Ларисы Удовиченко появилась 18 января. По данным регионального отделения организатора спектаклей с ее участием, актрису экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Народную артистку временно заменит другая актриса.

Позже ее друг и коллега Эвклид Кюрдзидис рассказал, что каждый день связывается с Удовиченко и узнает о ее самочувствии. По его словам, операция на позвоночнике прошла успешно. На данный момент артистка находится дома и проходит курс реабилитации.

По информации ряда СМИ, перелом позвоночника актрисы был вызван падением с лестницы. Однако другие источники утверждают, что актриса получила травму во время съемок.

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