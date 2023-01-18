Друг Удовиченко сообщил, что актриса проходит реабилитацию после операции

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народная артистка России, актриса Лариса Удовиченко проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. Об этом сообщил ее друг, артист Эвклид Кюрдзидис.

— У Ларисы Ивановны была операция на позвоночнике в декабре 2022 года. Операция прошла успешно. Сейчас она проходит курс реабилитации, — сказал артист.

Он также добавил, что озвучивает эту информацию с разрешения самой актрисы. В свою очередь директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила эту информацию и добавила, что артистка в данный момент находится дома, передает ТАСС.

До этого СМИ сообщили, что артистку Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника.

10 января сообщалось, что народный артист России Иван Краско попал в одну из больниц Санкт-Петербурга с инсультом. Тогда его концертный директор рассказал о стабильном состоянии знаменитости.

Так, периодически медики ставят актеру капельницы. Помимо этого, уточняется, что Краско находится в больнице с 6 января.