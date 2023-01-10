Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом

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Народный артист России Иван Краско находится в одной из больниц Санкт-Петербурга с инсультом. Об этом во вторник, 10 января, рассказал концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

По словам помощника актера, на данный момент его состояние оценивается как стабильное, а сам Краско был переведен в общую палату Елизаветинской больницы. Смородинов также добавил, что периодически медики ставят актеру капельницы. Помимо этого, он уточнил, что Краско находится в больнице с пятницы, 6 января, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что актер Иван Краско попал в петербургский кардиоцентр из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда специалисты диагностировали у него гипертонический криз.

В начале лета 2022 года Иван Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению. Он добавил, что в связи с заболеванием он вынужден все время носить темные очки.