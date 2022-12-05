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Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем

Анастасия Колоскова
Общество
Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем
Фото: Youtube / Россия 1

Российский актер Иван Краско попал в петербургский кардиоцентр из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Медики диагностировали у него гипертонический криз. Состояние актера оценивается как средней степени тяжести.

В течение нескольких дней за ним будут наблюдать в стационаре, передает канал.

В июне Иван Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению. Он добавил, что в связи с заболеванием ему приходится все время носить темные очки.

Позже бывшая жена артиста Наталья Вяль в эфире программы «На грани» рассказала, что Краско уже плохо видит и с трудом ходит, а также у него часто бывают провалы в памяти. Также она посетовала, что актер решил поселить на своей даче бездомного, которым оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова.

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