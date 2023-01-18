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Актрису Удовиченко экстренно госпитализировали с переломом позвоночника

Лала Манушакян
Общество
Актрису Удовиченко экстренно госпитализировали с переломом позвоночника
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российскую и советскую артистку Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника.

— С большим сожалением сообщаем, что... Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, — сообщило региональное отделение организатора спектаклей с ее участием.

Народную артистку, как стало известно, пока заменит другая актриса. При этом аналогичное сообщение появилось и у другого организатора. В свою очередь 67-летняя Удовиченко пока никак не прокомментировала данную новость, передает Общественная служба новостей.

До этого появилась новая информация о состоянии российского спортсмена Романа Костомарова. Как рассказали в окружении больного, его самочувствие можно считать стабильным.

В январе российская телеведущая Ольга Орлова, которая сейчас беременна, пожаловалась на проблемы со здоровьем. По ее словам, в данный момент она страдает от ринита. Так, насморк одолел ее на фоне беременности. Он настолько сильный, что буквально мешает ей жить.

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