Комплексная жилая застройка появится в районе Печатники

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Шоссейная улица, 4А Карта всех событий

В столице одобрили проект планировки территории района Печатники. Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общая площадь комплексной жилой застройки на участках площадью более 14 гектар составит 744 тысяч квадратных метров, в том числе жилья 367 тысяч квадратных метров, а нежилых помещений на 377 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

На данных участках расположены гаражи и производственные здания полиграфического комплекса. Специалисты возведут здесь комплексную жилую застройку с социальными объектами и объектами инфраструктуры.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, кроме жилья, на территории построят школу на 575 учеников и детский сад на 300 мест, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Рядом с электротеатром «Форум» также планируется строительство многофункционального жилого комплекса, который представит собой здание-скульптуру. Площадь 13-этажного здания составит 10 тысяч квадратных метров.