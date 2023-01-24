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Налетчик с перцовым баллончиком ограбил ювелирный салон в Подмосковье. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Налетчик с перцовым баллончиком ограбил ювелирный салон в Подмосковье. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Балашиха, Пионерская улица Карта всех событий

Налетчик ограбил ювелирный салон в Подмосковье, распылив газовый баллончик в лицо сотруднице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 24 января.

По ее словам, преступление произошло на Пионерской улице в городе Балашихе. Злоумышленник подошел к прилавку и попросил показать украшение. Когда сотрудница магазина начала доставать ценность, преступник распылил ей в лицо перцовый баллончик, разбил молотком витрину и вынес из магазина поддон с драгоценностями. Ущерб от его действий превысил 600 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

После того как злоумышленник скрылся, пострадавшая обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские установили личность грабителя, а также смогли отследить маршрут, по которому он убегал. Подозреваемого задержали у него дома. Им оказался 38-летний житель Электроуглей. В ходе обыска квартиры мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли часть украденного. Остальное преступник успел продать.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одно нападение произошло в подмосковном поселке Беливо. В дом к местной жительнице ворвались трое мужчин, они избили хозяйку и украли ювелирные украшения.

Подмосковье Украшения Балашиха Московская область разбой
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