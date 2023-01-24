Эксперт прокомментировал снижение стоимости дизеля и бензина

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Стоимость дизеля и бензина в России снизились до многолетних минимумов. Однако в этом пока нет ничего страшного, заявил президент Независимого топливного союза (НГС) Павел Баженов.

Он отметил, что причиной снижения цен стало ожидание эмбарго.

— Критичного в этом ничего нет пока. Бесконечно оптовые цены снижаться, конечно, не будут. Хотя экспорт затруднен, но новые направления находятся, объемы идут, — отметил он.

Баженов добавил, что если цены упадут до экстремальных значений, это приведет к уменьшению объемов переработки, что «плохо для страны», так как заводы не могут работать в убыток, передает «360».

В конце декабря Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что нефтепродукты, которые были произведены в России, не попадут под действие потолка цен, если прошли «существенную переработку» в другом государстве.