ABC: 12 стран заявили о готовности передать Киеву около 100 немецких танков Leopard

Фото: Twitter / Rheinmetall Group

Представители политического руководства 12 стран согласились передать украинской стороне около 100 немецких танков Leopard при условии, если власти Германии дадут на это разрешение. Об этом во вторник, 24 января, сообщил телеканал ABC, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не раскрыли.

По его словам, договоренности были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран Североатлантического альянса и их союзников, которая состоялась на немецкой авиабазе Рамштайн.

Отмечается, что Варшава и Хельсинки уже публично заявили о готовности передать Киеву данный вид вооружения. Помимо этого, источник добавил, что правительство Испании, Нидерландов и Дании также планирует предоставить Украине некоторое количество танков.

18 января федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Берлин не поставляет Украине немецкие танки. Глава немецкого государства отметил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому власти страны не спешат принимать подобное решение.