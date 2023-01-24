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Аналитик Юшков назвал факторы, определяющие цены на газ в Европе

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Юшков назвал факторы, определяющие цены на газ в Европе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков объяснил, с чем связано падение цен на газ в Европе.

Эксперт отметил, что ключевой фактор, определяющий цены на газ, — это погода. Чем дольше стоит теплая погода, тем больше останется газа в подземных хранилищах по окончании отопительного сезона. Это означает, что в 2023 году европейцам нужно будет меньше покупать газа, чтобы дозакачать подземные хранилища в рамках подготовки к следующей зиме. В связи с этим происходит снижение спроса.

Он также отметил, что новым фактором, влияющим на цены, является новость о готовности к работе завода Freeport. Появились сообщения, что завод снова готовы ввести в эксплуатацию, он сможет экспортировать сжиженный газ, передает RT.

Стоимость газа в европейском газовом хабе в Нидерландах составила 670 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE, передает ФАН.

Почему газ так стремительно подешевел и поможет ли это европейцам справиться с энергетическим кризисом — в материале «Вечерней Москвы».

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