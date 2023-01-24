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Приметы и советы

У погибших в Дагестане тюленей обнаружили птичий грипп

Евгений Белоусов
Общество
У погибших в Дагестане тюленей обнаружили птичий грипп
Фото: Pixabay

У погибших на берегу Каспийского моря в Дагестане тюленей обнаружили птичий грипп. Об этом во вторник, 24 января, сообщил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

— Исследования с помощью ПЦР с праймерами на вирус гриппа типа А дали положительный результат. Пока это только предварительные исследования, и исследования продолжаются, — заявил он.

Однако сейчас точно можно говорить о наличии у погибших животных птичьего гриппа, передает слова Гаджиева ТАСС.

В начале декабря прошлого года в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш.

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Пешков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что обычно причиной массовой гибели нерп становятся заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти животных в Каспийском море еще предстоит разобраться.

Республика Дагестан Животные птичий грипп
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