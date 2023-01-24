Офтальмолог Ахмедова дала советы, как сохранить зрение

Фото: Unsplash

Врач-офтальмолог дневного офтальмологического стационара Люберецкой ОБ Фируза Ахмедова дала советы, как сохранить зрение.

Эксперт посоветовала проходить профилактические осмотры раз в два года, чтобы заметить малейшие изменения и вовремя принять меры.

Если человек целый день сидит за компьютером или телефоном, каждый час нужно отлучаться от гаджетов, чтобы на 5–10 минут расслабить глаза, мышцы шеи, лица.

В современном мире многие делают лазерную коррекцию зрения. Это неплохой метод решения проблемы, но важно проверять зрение и после этого, ведь может развиться синдром сухого глаза.

В случае если зрение ухудшается, нужно правильно подобрать очки. Делать это нужно на приеме у офтальмолога. Подбор занимает от 30 минут до 1,5 часа, передает «Радио 1».

Ранее педиатр, врач общей практики Дарья Башкутова рассказала, почему зрачки бывают разного размера. Она уточнила, что такое явление возникает из-за гипотиреоза, инфекций или после приема лекарств, передает RT.

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова.