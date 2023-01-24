Раскаяние и возмещение ущерба: Адвокат оценила шансы Ефремова выйти из колонии досрочно

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Осужденный за смертельное ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов может досрочно выйти из тюрьмы, если суд признает его ходатайство о замене срока принудительными работами. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук Юлия Вербицкая.

— Первое, на что обратит внимание суд, это его (Ефремова — прим. «ВМ») раскаяние. Второй вопрос будет сложный для него, это возмещение ущерба потерпевшим. Они не будут являться участниками процесса, но их мнение более чем важно, — заявила она.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Михаил Ефремов попросил заменить ему тюремное наказание принудительными работами

Также при рассмотрении ходатайства Ефремова суд обратит особое внимание на отношение осужденного актера к труду и соблюдению тюремных правил. Однако известно, что Ефремов является примерным заключенным и не раз получал поощрения, напомнила Вербицкая.

Если суд все же удовлетворит ходатайство, то Ефремов покинет тюрьму и будет переведен из тюрьмы в центр, где должен будет работать. Нельзя точно сказать, что именно будет делать Ефремов, так как определенного перечня принудительных работ нет. Они определяются по потребностям региона, в котором расположен сам центр.

Вербицкая отметила, что это может стать первым шагом Ефремова к свободе. Если его защита добьется успеха, то со временем наказание может постепенно смягчаться, и актер вернется домой к привычному образу жизни.

О том, что Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами стало известно 23 января. Дата рассмотрения его ходатайства пока не назначена.