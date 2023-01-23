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Приметы и советы

Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами

Евгений Белоусов
Общество
Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП и получивший за это 7,5 года колонии, попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе Алексеевского суда Белгородской области.

— В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, — говорится в сообщении.

Однако дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, передает РИА Новости.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался.

«Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов.

В сентябре прошлого года актер признался, что за это время многое успел переосмыслить. В частности, актер рассказал о своем отношении к людям, которые когда-то отбывали наказание в тюрьме.

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