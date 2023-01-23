Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП и получивший за это 7,5 года колонии, попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе Алексеевского суда Белгородской области.
— В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, — говорится в сообщении.
Однако дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, передает РИА Новости.
8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался.
«Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов.
В сентябре прошлого года актер признался, что за это время многое успел переосмыслить. В частности, актер рассказал о своем отношении к людям, которые когда-то отбывали наказание в тюрьме.