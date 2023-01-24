Мужчину убили во время застолья на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Москва, Большая Черкизовская улица Карта всех событий

В квартире жилого дома на востоке столицы обнаружили тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 24 января.

По ее словам, преступление произошло на Большой Черкизовской улице. Во время семейного застолья родственники поссорились. Один из собутыльников схватился за нож и нанес несколько ударов другому. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места преступления.

Другое убийство произошло на западе столицы. В квартире жилого дома на Витебской улице 33-летний мужчина напал с ножом на пожилую мать и сестру. В результате родительница погибла на месте, другая женщина была госпитализирована. О том, что стало причиной убийства и что известно о личности подозреваемого, — в материале «ВМ».