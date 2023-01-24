Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о членах ЧВК «Вагнер»

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Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин во вторник, 24 января, направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо с просьбой запретить негативные публикации о членах данной группы.

— Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», — сказано в письме, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

Руководитель ЧВК также призвал запретить распространение сведений об их прошлых правонарушениях и любую критику участников спецоперации на Украине. Пригожин заявил, что за подобными действиями должно следовать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Помимо этого, он добавил, что ряд блогеров целенаправленно публикуют негативную информацию об участвующих в спецоперации добровольцах. Такая деятельность, по его мнению, должна быть пресечена, поскольку она «помогает врагам государства».

До этого изданию CNN попались материалы из отчета украинской разведки о боях в районе Артемовска. По мнению украинской стороны, бойцы частной военной компании «Вагнер» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении.