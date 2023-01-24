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Украинская разведка назвала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинская разведка назвала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой
Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска.

— В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, — говорится в сообщении.

Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, поскольку первоочередной задачей является наступление.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь попросил Белый дом уточнить, каким образом он причастен к дестабилизирующей деятельности. По его словам, находясь в других странах, он также всегда остается на стороне действующей власти.

Позже Пригожин в письме спросил у координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?». В ответ на это официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ЧВК «Вагнер», по мнению властей США, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.

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