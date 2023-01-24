Пригожин снова потребовал от США ответить на обвинение в адрес ЧВК «Вагнер»

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Основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь попросил Белый дом уточнить, каким образом он причастен к дестабилизирующей деятельности.

— К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идет война. И я один из участников этой войны со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать, — отметил он.

Пригожин отметил, что, находясь в других странах, он также всегда остается на стороне действующей власти. В заключение он снова попросил США ответить на вопрос и пояснить, в чем заключается его дестабилизация, передает пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

20 января правительство США признало ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Белый дом планирует ввести санкции в отношении компании на следующей неделе.

Позже Пригожин в письме спросил у Кирби: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?». В ответ на это официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ЧВК «Вагнер», по мнению властей США, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.