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Госдеп отреагировал на письмо Пригожина

Юлия Курганова
В мире
Госдеп отреагировал на письмо Пригожина
Фото: shutterstock

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джону Кирби.

В письме Пригожин спросил у Кирби: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»

Прайс заявил, что ЧВК «Вагнер», по мнению властей США, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.

— Отмечу, что о письме от господина Пригожина моим коллегам в администрацию заговорили сразу по итогам рассекречивания Белым домом дополнительной информации об активности группы «Вагнер» внутри Украины, о поступающей от КНДР поддержке, — цитирует его РИА Новости.

23 января Евгений Пригожин заявил, что располагает рядом «секретов и свидетелей», которые расстраивают американское правительство. По его словам, руководство США подготавливало террористов по всему миру. Сейчас в планы Вашингтона входит развал РФ, который позволит ему установить свою власть во всем мире.

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