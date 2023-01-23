Пригожин : У меня есть много секретов, которые расстраивают Вашингтон

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Основатель ЧВК Вагнер и предприниматель Евгений Пригожин заявил, что располагает рядом «секретов и свидетелей», которые расстраивают американское правительство.

— У меня имеется много секретов, которые так расстраивают Америку, у меня имеются свидетели, которые помнят, как сотрудники ЦРУ готовили Усаму бен Ладена, привозили мешками деньги и оружие для ИГ* в Сирии и других странах, — рассказал он.

По словам Пригожина, правительство США подготавливало террористов по всему миру. Сейчас в планы Вашингтона входит развал России, который позволит ему установить свою власть во всем мире, передает слова основателя ЧВК «Вагнер» ТАСС.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что правительство США признает ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией и введет против компании санкции. По его словам, Белый дом планирует ввести санкции в отношении компании на следующей неделе. Они коснутся как самих сотрудников ЧВК, так и «сети поддержки на многих континентах».

Евгений Пригожин отреагировал на заявление Вашингтона о намерении США признать его группу транснациональной преступной организацией. По его словам, теперь взаимоотношения ЧВК и американцев можно назвать «разборкой преступных кланов».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.