Пригожин отреагировал на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США

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Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на заявление Вашингтона о намерении США признать данную группу транснациональной преступной организацией. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

— Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборкой преступных кланов, — передает слова основателя ЧВК пресс-служба его компании.

До этого стало известно, что Евгений Пригожин решил «подарить победу» в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову*. По его словам, говорить, что ЧВК «Вагнер» не существует, нужно было в целях конспирации, а те функции, которые выполняла компания, «не всегда могли быть публичными».

Помимо этого, Пригожин заявил, что населенный пункт Клещеевка под Артемовском в ДНР был взят под контроль. При этом вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, поскольку украинские подразделения не намерены сдаваться. Также Пригожин заверил, что Артемовск полностью будет взят.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.