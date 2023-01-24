Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

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Символические стрелки, так называемых ,часов Судного дня в 2023 году максимально близко подошли к ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе. Об этом во вторник, 24 января, сообщила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

По ее словам, часы были переведены, как никогда близко к катастрофе. На сегодняшний день остается всего 90 секунд.

Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы специалисты сдвигали стрелки только вперед.

Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерной катастрофы на целых 17 минут. В то время Советский Союз и Соединенные Штаты подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков, стоящих на вооружении стран, передает РИА Новости.

В начале 2021 года символические стрелки часов Судного дня оставили на той же отметке, что и год назад — 100 секунд до ядерной полуночи.