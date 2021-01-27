Стрелки часов Судного дня оставили на отметке 100 секунд до ядерной полуночи

Часы Судного дня — символ глобальной катастрофы для человечества / Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Euronews (на русском)»

Символические стрелки часов Судного дня оставили на той же отметке, что и год назад — 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом в среду, 27 января, сообщила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Часы Судного дня — символ глобальной катастрофы для человечества, были предложены в 1947 году группой ученых-атомщиков, участвовавших в создании первого в мире ядерного оружия. Согласно концепции, сама катастрофа произойдет, когда минутная стрелка достигнет полуночи.

— Сегодня Бюллетень ученых-атомщиков оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд, — рассказала Бронсон в ходе онлайн-церемонии.

Отмечается, что в 2020 году стрелки часов были переведены вперед на 20 секунд на отметку 100 секунд до полуночи. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи так же, как и в 1953 году после испытания первой водородной бомбы СССР.

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