Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic’s

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Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку, в которой указаны название и графическое оформление, на товарный знак Rostic’s. Об этом свидетельствуют собранные системой «Спарк» сведения.

Компания подала заявку на товарный знак Rostic’s с оформлением в черном шрифте на белом фоне, а также две заявки — с нанесением заглавной буквы «R» в черно-белом и черно-бело-красном исполнении.

— Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового логотипа. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия «Ростикс». Финальный логотип будет известен в момент открытия, — передает ТАСС заявление пресс-службы компании «Смарт сервис», которая приобретает права на франшизу KFC в РФ.

7 декабря 2022 года стало известно, что польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории РФ российской компании «Альмира». В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно 6,6 миллиарда рублей.