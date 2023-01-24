Наградное оружие Василия Ланового передадут в дар Музею Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 27 января, в преддверии дня памяти народного артиста СССР Василия Ланового, Музею Победы передадут в дар пистолет Макарова, которым культовый актер был награжден в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 24 января.

Оружие было вручено Лановому Сергеем Ивановым, который в то время был министром обороны России. Участниками торжественной церемонии передачи станут представитель Минобороны РФ, главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец, а также члены семьи Василия Ланового.

Помимо этого, фонды музея пополнит коллекция сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшая артисту, в которую входит порядка 60 предметов холодного оружия, изготовленного в России.

Большая часть образцов с дарственными надписями — от Министерства обороны, МВД, Минюста, военачальников, казаков и других организаций. Эту коллекцию в дар музею передала вдова Василия Ланового актриса Ирина Купченко.

По словам главного хранителя Музея Победы Наталии Засковец, эта коллекция имеет величайшую ценность, поскольку она связана «с именем выдающегося артиста», который не только внес огромный вклад в искусство, но и для многих поколений россиян «стал воплощением образа настоящего офицера — образца мужества, доблести, чести».

До этого стало известно, что Музей Победы подготовил памятное мероприятие к 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Иовича Гайдая.