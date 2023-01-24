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Путин: Россиян не так легко оболванить

Евгений Белоусов
Общество
Путин: Россиян не так легко оболванить
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россияне устойчивы к дезинформации, заявил во вторник, 24 января, президент РФ Владимир Путин.

— Наших людей не так просто оболванить с учетом характера, — уточнил глава государства на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Гладков рассказал, что с начала специальной военной операции на Украине жители страны столкнулись с огромным количеством фейков. По его словам, подобные сообщения о наступлении и успехах украинской армии исключительно лживы, но люди умет отфильтровывать информацию, передает официальный сайт Кремля.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США массово распространяют по всему миру фейковую информацию о ситуации на Украине и специальной военной операции. По словам министра, Вашингтон тратит на это колоссальные суммы денег.

До этого он объяснил возникавшие при проведении осенью частичной мобилизации трудности. По словам министра, проблема в том, что до этого мобилизацию в стране не объявляли со времен Великой Отечественной войны.

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