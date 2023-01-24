Ястреба-перепелятника заметили на территории Щукинского полуострова

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, Щукинский полуостров Карта всех событий

Специалисты Мосприроды сфотографировали на территории Щукинского полуострова ястреба-перепелятника, занесенного в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости — как уязвимый вид на территории столицы. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, в прошлом году птицу видели в заказниках «Лианозовский», «Лес на реке Самородинке», а также в природно-историческом парке «Битцевский лес».

Питается этот пернатый хищник мелкими птицами, например синицами и воробьями. Охоту ведет либо из засады, либо подолгу парит в воздухе, высматривая добычу на открытом пространстве.

В столице ястреб-перепелятник обыкновенно ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет пары используют одни и те же гнезда, расположенные в кронах деревьев, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Недавно сообщалось, что в комплексном заказнике «Зеленоградский» был замечен воробьиный сыч, занесенный в Красную книгу столицы. Сычи немного крупнее воробья — длина их тела может достигать 19 сантиметров, а вес — до 75 граммов.