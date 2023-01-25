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Народный календарь. Как спастись от колдунов в Павлов день 28 января

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как спастись от колдунов в Павлов день 28 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

28 января Православная церковь чтит память Павла Фивейского, известного в народе, как Павел Отшельник. Наши предки верили, что именно в этот день колдуны могут передавать свою силу ученикам, так этот день и называли — День колдунов. Поэтому люди старались всячески защититься от них.

Прибегали к любым способам защиты от разбушевавшихся колдунов. Какие-то методы были одобрены церковью, а какие-то были близки к традиционным верованиям. Так, в Павлов день люди чаще и молились, и стучали по дереву, плевали через плечо.

Люди говорили: «Павел день прибавил», замечая, как дни становятся все длиннее, а ночи короче. Внимательно в этот день наблюдали за погодой, ведь она могла сказать многое о том, какой будет приближающаяся весна.

Приметы погоды:

Ветреная погода на Павла сулит сырой год.

Звезды с неба «сыплются» — к холодам.

Воробьи на деревьях сидят и не чирикают — к снегу.

Вороны каркают — к оттепели, спрятались — к похолоданию.

Именины отмечают: Гавриил, Елена, Иван, Вениамин, Максим, Прохор, Павел.

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