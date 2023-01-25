Народный календарь. Как спастись от колдунов в Павлов день 28 января
28 января Православная церковь чтит память Павла Фивейского, известного в народе, как Павел Отшельник. Наши предки верили, что именно в этот день колдуны могут передавать свою силу ученикам, так этот день и называли — День колдунов. Поэтому люди старались всячески защититься от них.
Прибегали к любым способам защиты от разбушевавшихся колдунов. Какие-то методы были одобрены церковью, а какие-то были близки к традиционным верованиям. Так, в Павлов день люди чаще и молились, и стучали по дереву, плевали через плечо.
Люди говорили: «Павел день прибавил», замечая, как дни становятся все длиннее, а ночи короче. Внимательно в этот день наблюдали за погодой, ведь она могла сказать многое о том, какой будет приближающаяся весна.
Приметы погоды:
Ветреная погода на Павла сулит сырой год.
Звезды с неба «сыплются» — к холодам.
Воробьи на деревьях сидят и не чирикают — к снегу.
Вороны каркают — к оттепели, спрятались — к похолоданию.
Именины отмечают: Гавриил, Елена, Иван, Вениамин, Максим, Прохор, Павел.