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Водитель сбил трех пешеходов на тротуаре в ЮВАО

Егор Провоторов
Происшествия
Водитель сбил трех пешеходов на тротуаре в ЮВАО
Фото: Depositphotos
Москва, улица Нижние Поля Карта всех событий

Водитель сбил трех пешеходов в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы вечером во вторник, 24 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в столичных экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», дорожный инцидент произошел по адресу: улица Нижние Поля, 21. Отмечается, что ДТП произошло на тротуаре. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, а также состояние пострадавших.

До этого сообщалось, что дорожный инцидент со смертельным исходом произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Там водитель неназванного автомобиля насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

В минувшую пятницу, 20 января, сообщалось, что на МКАД на востоке Москвы грузовик сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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