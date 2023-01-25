Депутат Госдумы Матвейчев призвал заморозить активы критикующих Россию артистов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Доходы российских артистов, которые выступили с критикой своей страны и покинули ее, необходимо замораживать на время следствия, заявил во вторник, 24 января, депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

По его словам, замороженные финансовые средства в дальнейшем могут пойти на оплату штрафа, если такой вердикт вынесет суд. Парламентарий предложил начинать следственные действия, чтобы определять состав преступления, а на время их проведения — замораживать доходы критикующих Россию артистов.

В случае появления доказательств совершения преступления артистом, замороженные активы пойдут на оплату административного или уголовного штрафа. Более того, Матвейчев считает, что необходимо замораживать также доходы от продажи недвижимости и прочие активы знаменитостей, пишет РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 22 января, заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что артисты, которые покинули пределы России после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы «с поникшими глазами».